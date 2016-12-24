耶誕假期好天氣 早晚偏冷 下週二再降溫

今天溫度方面清晨各地低溫約１６到１８度，頗有涼意，白天高溫，桃園以北及東半部高溫約２１到２３度，新竹以南地區高溫可達２５至２７度，日夜溫差大，請注意溫度變化適時調整穿著。(本報系資料照)

今天（２４日）為耶誕假期第一天，天氣因較為乾冷的東北季風持續影響，只有迎風面的東半部地區及北部山區雲量較多並有零星短暫雨，不過晚上起水氣略增，迎風面降雨機率將略微提高、其他地區則為多雲到晴的天氣；溫度方面清晨各地低溫約１６到１８度，頗有涼意，白天高溫，桃園以北及東半部高溫約２１到２３度，新竹以南地區高溫可達２５至２７度，日夜溫差大，請注意溫度變化適時調整穿著，這波東北季風預計週日白天減弱，氣溫回升，不過溫暖天氣只到下週一，下週二又有另一波東北季風來襲，各地氣溫再度下降。

根據中央氣象局指出，週日（２５日）清晨天氣仍涼，白天之後至下週一（２６日）東北季風減弱，氣溫回升，北部高溫回升較為明顯，會來到２６至２８度，其他地區高溫也會回升２至３度；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，只有東半部地區及北部山區仍有些局部短暫雨。

下週二到下週四（２７日到２９日）另一波東北季風增強，各地氣溫再度下降；加上颱風外圍雲系移入，水氣增加，各地轉為較為濕冷的天氣，除了北部、東半部及南部地區有短暫雨之外，其他地區也會有局部短暫雨，降雨程度則有待觀察。

今天受強烈東北風影響，臺南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有９至１０級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現，海邊活動及海上作業請注意安全。

另外，今年第２６號颱風ＮＯＣＫ－ＴＥＮ（中文譯名納坦）已於晚間八點增強為中度颱風，中心位在臺灣東南方約１５１０公里之海面上，預測其將持續朝西北西往菲律賓移動，而後會移入南海，短期內對臺灣天氣沒有影響，氣象局會持續留意其未來動態。

至於空氣品質方面，今天中南部及金門AQI為對敏感族群不健康，高屏局部地區將達到對所有族群不健康，其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)