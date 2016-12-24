利比亞劫機案 歹徒使用假槍假彈
一架從利比亞起飛的泛非航空（Afriqiyah Airways）A320客機23日遭劫持，轉飛至馬爾他降落，最後2名劫機者也步出飛機投降，不過最後經調查發現劫機者使用的手榴彈和手槍都是假的，不過好險鬧劇已落幕！
據了解，兩名劫機利比亞男子攜有一枚手榴彈和一把手槍，泛非航空公司（Afriqiyah Airways）表示，劫機者原本打算要飛往羅馬，但因為燃油不足，結果改飛馬爾他，機上有118人（含2名劫機者），其中機組人員共7人。
因為當地機場保安不夠嚴格，離境閘口既未安裝電子閘，也沒有警衞看守。政府聲明說， 起初以為劫機者出動真的手榴彈和至少一把手槍，軍人登機搜查時，在機上發現另一把手槍，但後來發現兩人所用的是假彈假槍。
(中時電子報)
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