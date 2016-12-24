《麗莎和卡斯柏特展》華山登場！萌樣玩巴黎、賞台北101

在浪漫的冬日聖誕夜晚，麗莎和卡斯柏兩位超級好朋友相約在鐵塔下交換聖誕禮物。（avex提供）

談到法國巴黎，大家印象中會想到艾菲爾鐵塔、羅浮宮，但你知道嗎？風靡全球的「麗莎和卡斯柏」也是出生法國的繪本喔！耶誕夜在華山1914園區登場的《麗莎和卡斯柏 我的小巴黎特展》帶領台灣粉絲一遊他們所居住的法國巴黎。特展中重現繪本經典場景，規劃出巴黎的六大主題展區，讓你不用遠赴法國，就可將一生不可錯過的浪漫景點收進眼底。

繪者Georg為融入台灣元素，特別繪製「麗莎和卡斯柏遊台北101」，祝賀展覽圓滿成功。（avex提供）

最讓粉絲驚喜的是，有繪本作家親自為台灣讀者繪製的麗莎和卡斯柏特展暢玩台北101，還有各式麗莎和卡斯柏可愛商品與美味甜點，要讓大小朋友玩的開心、吃得美味！跟著麗莎和卡斯柏的腳步，一起體驗甜法式風情吧！

《麗莎和卡斯柏 我的小巴黎特展》開展記者會。（avex提供）

《麗莎和卡斯柏》是由法國巴黎的畫家夫妻檔Anne Gutman及Georg Hallensleben所共同創造出來的繪本角色。Anne負責創作故事、Georg繪圖設計。《麗莎和卡斯柏》繪本展現不同於一般插畫的特殊筆觸，簡單的風格、鮮活的色彩以及溫馨的故事，不僅深受小朋友的喜愛，更觸動大朋友的內心。

《麗莎和卡斯柏特展》特展路線規劃圖。（林宜靜 攝）

選在耶誕夜，《麗莎和卡斯柏》特展來到台灣了，場內更展出繪者Georg Hallensleben特為展覽繪製的全新畫作《夜晚的羅浮宮》與《春暖花開的艾菲爾鐵塔》，兩幅珍稀的作品全球首次曝光，將在展場中展示。

民眾開心地翻閱《麗莎和卡斯柏》大型繪本。（林宜靜 攝）

《麗莎和卡斯柏》是由法國巴黎的畫家夫妻檔Anne Gutman及Georg Hallensleben所共同創造出來的繪本角色。Anne負責創作故事、Georg繪圖設計。《麗莎和卡斯柏》繪本展現不同於一般插畫的特殊筆觸，簡單的風格、鮮活的色彩以及溫馨的故事，不僅深受小朋友的喜愛，更觸動大朋友的內心。

【夜晚的羅浮宮】麗莎和卡斯柏繪本作者，為本次我的小巴黎特展，特別繪製全新的畫作並跨海來台展示，讓台灣民眾能近距離觀賞療癒又可愛的畫作。（avex提供）

邀你體驗特展三大亮點：

《麗莎和卡斯柏》特展中陪大小朋友暢遊巴黎各大景點。（林宜靜 攝）

【亮點1】六大法國主題展區，麗莎和卡斯柏躍出繪本

今年聖誕節麗莎和卡斯柏要帶領台灣觀眾飛越9855公里來到法國巴黎，從凱旋門出發，將法國巴黎最棒的景點介紹給台灣的朋友們！到底有哪些主題的區域呢？

<凱旋門>（avex提供）

No.1<凱旋門>

雄偉的凱旋門是法國著名的地標，鬼靈精怪的麗莎和卡斯柏化身威武的雕像迎接台灣的粉絲們。在此區也能一窺繪本17年來創作的歷史軌跡，一起來看看淘氣的兩位是怎麼被創造出來的吧！

<羅浮宮知性小旅行>（avex提供）

No.2 <羅浮宮知性小旅行>

穿越凱旋門後，映入眼簾的是羅浮宮知名地標玻璃金字塔，兩側掛滿了許多畫作。咦？麗莎和卡斯柏怎麼不見了呢？仔細瞧瞧吧，原來他們偽裝成展示雕像藏身其中了呢。

<莎士比亞書局 繪本小確幸>（avex提供）

No.3 <莎士比亞書局 繪本小確幸>

傳奇的百年書店，卡斯柏披著斗蓬坐在店門口看著書，宛若一位溫文儒雅的法國紳士。走入這裡彷彿走入了歷史，各式珍奇的藏書等你來挖寶。

<香榭大道Shopping Time>。（林宜靜 攝）

No.4 <香榭大道Shopping Time>

來到歐洲的時尚殿堂，當然不能錯過血拼的好機會！一起來體驗最時尚的「麗莎和卡斯柏Fashion Show」吧！

<塞納河畔午茶時光>（avex提供）

No.5 <塞納河畔午茶時光>

在悠閒的塞納河畔與麗莎和卡斯柏，一起品嚐道地的法式甜點、香醇的咖啡；放慢你的腳步，享受這閒適片刻吧！

<艾菲爾鐵塔浪漫聖誕>。（林宜靜 攝）

No.6 <艾菲爾鐵塔浪漫聖誕>

在浪漫的冬日聖誕夜晚，繪本故事中兩位超級好朋友相約在鐵塔下交換聖誕禮物，但卡斯柏一直等不到麗莎，她究竟去哪兒了呢？

《麗莎和卡斯柏》珍稀原畫跨海展出，限定紀念品販售中。（avex提供）

【亮點2】《麗莎和卡斯柏》珍稀原畫跨海展出，限定紀念品販售中

《麗莎和卡斯柏》繪本作者Anne Gutman及Georg Hallensleben相當期待在台舉辦的特展，歷經半年的籌備與繪製，全新的畫作《夜晚的羅浮宮》與《春暖花開的艾菲爾鐵塔》這兩幅真跡都在「我的小巴黎特展」裡與各位朋友見面。喜愛麗莎和卡斯柏的朋友們，千萬別錯過與大師畫作近距離接觸的機會。

本次特為《夜晚的羅浮宮》畫作開發系列限定紀念商品。（avex提供）

本次更特為《夜晚的羅浮宮》畫作開發系列限定紀念商品，從未曝光過的商品將在麗莎和卡斯柏的展覽中首賣，喜愛珍藏麗莎和卡斯柏周邊的粉絲們，千萬別錯過這千載難逢的收藏機會。

台灣特展限定，麗莎和卡斯柏Pop-Up Café。（avex提供）

【亮點3】台灣特展限定，麗莎和卡斯柏Pop-Up Café

除了麗莎和卡斯柏展覽外，首次以特展為主題的Pop-Up café就在小巴黎特展中。餐點以外帶形式為主，主打的特色餐點有「麗莎和卡斯柏-漂浮棉花糖咖啡」、「麗莎和卡斯柏-精緻鳳梨酥禮盒」等。各式各樣的療癒系餐點，保證讓你吃了嘴甜、心也甜。

《麗莎和卡斯柏 我的小巴黎特展》。（avex提供）

《麗莎和卡斯柏 我的小巴黎特展》

日期：2016年12月24日至2017年3月19日（除夕休館）

時間：週一至週日 10:00-18:00

地點：華山1914文創園區 西1西2館（台北市中正區八德路一段1號）

(中時電子報)