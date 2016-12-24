美股收紅 製藥股強勢

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美股今天收小紅，由於耶誕假期在即，交易清淡，道瓊工業指數未能站上2萬點大關，製藥股表現強勢。

道瓊工業指數終場上漲14.93點，或0.07%，收在19933.81點；標準普爾500指數上漲2.83點，或0.13%，收在2263.79點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲15.265點，或0.28%，收在5462.688點。（譯者：中央社徐睿承）1051224

(中央社)