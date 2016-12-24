紐約油價漲 達17個月高點

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在投資人對石油輸出國家組織（OPEC）減產、利比亞出口出現增加跡象，以及美國庫存過剩等進行評估後，紐約原油價格今天上揚，收在17個月高點。

紐約市場西德州中級原油的2月期貨價格上漲7美分，收在每桶53.02美元，為去年7月14日以來最高收盤價。

倫敦市場北海布倫特原油的2月期貨價格上漲11美分，收在每桶55.16美元。（譯者：中央社徐睿承）1051224

(中央社)