比利時首都土耳其中心 發現爆裂物

今年比利時首都布魯塞爾一直不平靜，3月驚爆連環恐怖攻擊，地鐵站先後發生3起爆炸，總共至少造成34人死亡，今天的爆裂物也讓當局十分緊張。(圖片取自美聯社)

比利時媒體指出，首都布魯塞爾中央的一處土耳其社區中心外圍今天發現疑似爆裂物，拆彈小組趕往處理，目前未釀成事故。

據了解，在布魯塞爾的斯哈爾貝克（Schaerbeek）區的比利時土耳其聯合會（Turkish Federation of Belgium）前發現一個可疑包裹。比利時檢察官辦公室發言人高曼（Denis Goeman）表示，「我只能說這個裝置可能爆炸」，拆彈小組趕赴現場，進行調查工作，情況已控制不會對大眾造成威脅。

今年比利時首都布魯塞爾一直不平靜，3月驚爆連環恐怖攻擊，地鐵站先後發生3起爆炸，總共至少造成34人死亡、逾百人受傷。今年11月，布魯塞爾又有一群土耳其武裝分子企圖阻礙而發生暴力衝突，是否與之有關當局仍在調查中。

(中時電子報)