平安夜維安 法國密集巡邏2400座教堂

許多法國人會在平安夜湧入天主教堂參加耶誕彌撒，維安更形重要，全國約有2400座教堂需要特別密集巡邏。圖為盧恩（Rouen）大教堂前尚未營業的耶誕市集。中央社記者曾依璇盧恩攝 105年12月24日

明晚就是平安夜，許多法國人將湧入天主教堂參加耶誕彌撒，維安更形重要，全國4萬5000座教堂中，約2400座需要特別密集巡邏。

法國內政部在12月初就要求各地警署聯繫轄區內的天主教神父，隨時留意教堂四周和耶誕儀式的安全，這週末全國將動員9萬1000名警察、憲兵和軍人，加強維護宗教場所和交通轉運站的安全。

費加洛報（Le Figaro）舉例，東部大城史特拉斯堡（Strasbourg）的警署要求神職人員特別注意教堂周遭停放的車輛和在附近徘徊的可疑人士，盡量減少教堂出入口，還要在每個人進入教堂前，確實查看他們的隨身行李。

明晚，史特拉斯堡大教堂只開放一個出入口，群眾須經兩道檢查關卡才能進入教堂，並禁止大型行李和嬰兒車進入。

這些措施有時令人厭煩，但報導引述史特拉斯堡大教堂活動負責人希菲爾（Marie-Pierre Siffert）的說法表示，「自從柏林發生攻擊案後，就沒人抱怨了。」

法國約有4萬5000座教堂，其中有2391座的地理位置、象徵意義和教區人數較多，需要警察、憲兵或軍人特別密集巡邏。

此外，內政部長勒魯（Bruno Le Roux）說，自柏林耶誕市集卡車恐攻案發當晚，法國就加強了邊境檢查。1051224

(中央社)