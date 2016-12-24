聯合國決議要求以色列停止屯墾巴勒斯坦

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聯合國安理會昨(23)日通過決議敦促以色列停止一切定居點活動。 (圖取自/googlemap)

聯合國安理會昨(23)日通過決議，重申以色列在巴勒斯坦被占領土上的定居點活動「違反國際法」，敦促以色列停止一切定居點活動。

安理會當天以14票贊成、1票棄權的結果通過這一決議，美國投了棄權票。決議獲得通過後，安理會會議廳響起熱烈掌聲。

決議說，安理會重申以色列在1967年以來在包括東耶路撒冷在內的巴勒斯坦被占領土設立的定居點沒有任何法律效力，該行為公然違反國際法，嚴重阻礙實現兩國方案，並阻礙實現公正、持久和全面的和平。

決議說，安理會再次要求以色列在巴勒斯坦被占領土立即完全停止一切定居點活動。安理會強調，完全停止定居點活動對挽救兩國方案至關重要。

決議同時呼籲立即採取措施防止針對平民的一切暴力行為，籲請巴以雙方保持冷靜和克制，重建信任，為重建和平創造條件，請國際社會為此做出集體努力。

(中時電子報)