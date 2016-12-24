川普搞什麼？內閣名單布局大解析

外界對於川普領導下的美國，其政策走向充滿了想像空間和不確定性。(美聯社資料照)

美國候任總統川普的內閣人事布局不斷更新新內閣候選人名單，擁有強烈個人風格的川普，內閣人事布局也充滿個人色彩，成為川普內閣團隊的最大特色，而外界對於川普領導下的美國，其政策走向充滿了想像空間和不確定性。

根據大陸媒體《新京報》分析， 從目前來看川普內閣的首要特點是白人主導，雖已有兩位亞裔出任（華裔趙小蘭出任交通部長、印裔Seema Verma將掌管醫療照護系統）和一位非洲裔卡森為住宅暨都市發展部部長進入內閣，名單其他人則大多數為白人且以男性為主導。

而川普內閣第二大特點則是富豪雲集，包含國務卿、財政部長、商務部長、勞工部長在內等諸多要職，全都是業界大亨，有媒體估計，川普內閣身價高達350億美元，是史上最昂貴的內閣團隊。

但川普的人事布局究竟意味著什麼？《新京報》指出，唯有分析這些閣員的政治主張，才能知道川普在想什麼！首先是被川普提名為勞工部長的漢堡大亨、CKE餐飲連鎖集團的執行長普茲德（Andrew Puzder），普茲德多次表態反對調高最低薪資和加班費，也反對政府立法規範工作場所，認為將扼殺餐飲業成長。他的任命案引發勞權團體和部分國會議員批評，根本是請鬼拿藥單。

另外還有位極具爭議的環保署長奧克拉荷馬州檢察長普魯特（Scott Pruitt），普魯特是氣候變遷的否定者，也是化石燃料產業的親密盟友。奧克拉荷馬州是美國油氣大州，反環保勢力一直就很強盛，普魯特擔任本職的同時，還是一位積極的反環保主義者。

普魯特被任命時，引起了美國環保署的恐慌。普魯特對氣候變暖學說早有批評，川普則乾脆斥責氣候變暖是歪理邪說，應當重新審視聯邦的環保法規。在這個組合的領導下，可以想見，未來四年，美國的環保主義勢力或受重創。

表面看來，川普的內閣名單充斥著奇怪人物，但他們個個都是不同行業的精英領袖，鮮少參與政治，卻對政策有著鮮明見解，報導指出，其實只要知道川普的一貫政見，有起碼的市場常識，就不難理川普想幹什麼。

從勞工部到環保署，這些部門都聲稱，自己承擔著重大的公共責任，實際上，這些都是美國經濟監管部門，日益嚴苛的政府監管，已經使美國經濟日益喪失活力，川普委任「不同意見者」到這些部門，最大的考慮為減少管制，使美國經濟恢復活力。

但川普是一位商人，他的大部分內閣成員也都是商人，即使是職業政客，也是傾向於商人利益。政治舞台上，對於翻臉不認人的雙面政客已見怪不怪，川普卻是異類，他的言論經常被翻出來「打臉」，但政策卻驚人地穩定，他的內閣成員被外界評論為不倫不類，不過觀念卻一致，川普的內閣名單勢必引起反對聲浪，但參議院認為沒什麼問題給予通過。

這些政策真正落地時，恐怕也不會像他們聲稱的那樣激進，妥協和折中不可避免，總比來一個管制派政府強許多，從人事安排看，川普並不是心血來潮，他的施政目標很清楚，在這市場觀念傾頹，大政府橫行的時代，美國很可能迎來「雷根時代」以來最重大的一場變革，但到底是美國人之幸，還是美國之災，現在還很難說。

(中時電子報)