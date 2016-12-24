美官員：中方計劃運送地對空飛彈至南沙
美國福斯新聞今天引述美方官員談話報導，美國情報衛星資料顯示，中方已運送紅旗9號等地對空飛彈至海南島，預料將轉運至南沙的人造島礁和西沙的永興島。
福斯新聞（Fox News）引述2名美方官員的說法，美國情報衛星偵測到中方已運送新的防空飛彈至海南島，飛彈僅會在當地短暫停留，預料將轉運到南沙群島的人造島礁和西沙的永興島（Woody Island）。
報導指出，美方偵測資訊顯示，中方打算運至南海島礁的防空飛彈為，射程約為10哩（約16公里）的近距離CSA防空飛彈（CSA-6b）系統，與射程可達125哩（約200公里）的紅旗9號飛彈（HQ-9）系統。
大陸網站10月曾報導，永興島衛星空照可以看到，島上機場跑道旁已出現多個紅旗9號飛彈陣地。福斯新聞2月曾報導，永興島上已可見地對空飛彈部署。
中方在南海擴張軍力，未因美國總統選舉與區域局勢變化停歇。研究南海問題的「亞洲海事透明倡議」（AMTI）13日公布衛星照顯示，中方已於南沙群島7個人造島礁上配置「近迫式武器系統」（CIWS）。
AMTI依據衛星照分析，中方南沙人造島上目前僅見近迫式武器系統，但尚未見到地對空飛彈的蹤影。
美中雙方才為美國的水下無人偵測機被中方船艦奪走起口角，總統當選人川普（Donald Trump）認為這是竊盜行為。美國輿論抨擊，將卸任的歐巴馬總統對南海問題立場軟弱，中方步步進逼。1051224
(中央社)
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