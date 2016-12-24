12月24日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●柯P表態要連任 5成市民不支持

距離2018年縣市長選舉還有2年，過去始終未正面表態是否爭取連任的台北市長柯文哲，22日接受網路媒體專訪時首度鬆口表示，將「努力去連任」；他昨強調，「做好每天的工作，就是最好的連任準備」。雖然柯P終於表態要爭取連任，但台北市議會國民黨團昨公布最新民調，卻有超過5成市民不支持他競選連任。

●今起限用一次性包材 蛋價喊漲2成

傳統市場、雜貨店散裝蛋喊漲！農委會今起實施生鮮禽蛋採用一次性容器，不能再用大型塑膠籃裝載，蛋商大喊吃不消，運輸、人力成本增加，只能轉嫁消費者，蛋價恐將上漲2成。

●川普一旦發動貿易戰 對陸課重稅 經部：影響我供應鏈及台商

美準總統川普雖宣告上任後不再推動TPP，但經濟部昨指出，即使TPP未能生效，未來國際間雙邊、多邊及區域經貿規範，仍將參循TPP標準，因此我國仍應續採TPP重要內容，作為經濟結構升級與轉型依據。

重點要聞

●踢爆 893萬善款 只捐62萬

勸募善款竟是騙局！台灣街頭近年興起愛心志工捧募款箱上街高喊勸募，但竟有團體以此騙人，《蘋果》日前到「圓夢580」臥底調查，發現對方專徵工讀生上街募款，但去年募得893萬元，僅捐出62萬元，其他全挪作人事費等支出，明顯違反《公益勸募條例》不得超過15%的規定；離譜的是，主管的衛福部未嚴格把關，還坦承實情的確如此。學者痛批政府未盡審核之責，「是大漏洞！」

●企業違一例一休 北市寬限4個月

《勞基法》一例一休和休息日加班費加碼新制昨上路，特休假增加等規定下月實施。許多僱主對法令不熟，勞動部和各地勞工局處諮詢電話整天響不停。北市勞動局昨宣布，考量勞資對新法不熟悉，將給4個月「寬限期」，明年4月底前若企業違反新修正法令，會先輔導改進，除非重大、刻意違規才會開罰。其他直轄市則不跟進。

●散裝蛋包裝 今起禁重複用

禽流感防疫措施再升級！農委會昨宣布，今起《動物傳染病防治條例》第14條「裝載生鮮禽蛋，應使用一次性之裝載容器或包材」規定生效，雜貨店、傳統市場及早餐店等零售或使用散裝雞蛋業者，若再重複使用塑膠籃裝蛋，最高可開罰15萬元。蛋商抱怨將使成本大增，蛋價恐漲2到3成。民眾更批擾民。

重點要聞

●18趴優惠存款逐年調降 6年內退場

國家年金制度改革，即將進入最後階段。政府將從年底起舉辦四場年金改革分區座談，並於明年一月底舉行國是會議。總統府國家年金改革委員會執行長林萬億昨天宣示，涉及軍公教十八趴優惠存款，在兼顧最低生活保障原則下，將逐年或逐步調降，最晚六年內就走入歷史。

●中投、欣裕台附隨組織案 黨產會勝訴

中投、欣裕台不滿被不當黨產委員會認定為國民黨附隨組織，並禁止兩公司處分近一五六億元財產，提起停止執行訴訟。台北高等行政法院認為，黨產會執行這項處分，不會對國民黨、中投與欣裕台造成難以回復損害，昨天裁定駁回，黨產會在黨產司法戰三連敗後首度贏得訴訟，國民黨則決定提抗告。

重點要聞

●林萬億：18％分年砍 最晚6年退場

為支付退休軍公教十八％優存利息，國庫每年要耗費數百億元，十八％優存問題也被視為年金改革的「重中之重」，國家年金改革委員會副召集人林萬億昨宣布，退休軍公教十八％優存利息將儘速走入歷史，最晚在六年內退場，相關修法草案最遲在明年五月前送立院審議。

●一例一休新法磨合 北市給4個月寬限期

一例一休勞動新制昨上路，因企業措手不及紛抱怨時間倉促，北市勞動局長賴香伶昨宣布，政府與勞、資三方都需磨合期適應，從本月廿三日到明年四月卅日止，將給予四個月「寬限期」；除非有重大惡意違規會立即裁罰，將先以輔導方式要求企業改進，若未改善才進行裁罰。

●命是上天給的… 抗癌行善 10年捐千萬助弱勢

新竹商人溫文雅在國小二年級時就被診斷出罹患了血癌，容易疲倦，走路時甚至會暈倒，醫生宣布她頂多只能活到卅五歲，但她今年已經四十五歲了，十幾年來拖著病軀持續捐款助人，累積已超過一千萬元，昨天又捐出四十二萬元給人安基金會，做為寒士尾牙宴經費，希望老弱殘都能溫飽過好年。

(中時電子報)