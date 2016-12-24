美發布警告 境內教堂恐成IS攻擊目標

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美國聯邦當局今天警告國人，伊斯蘭國（IS）支持者不斷號召攻擊教堂與其他假日聚會場合。此前，1個好戰分子社群網站公開列出美國教堂名單。

美聯社報導，美國聯邦調查局（FBI）與國土安全部（Department of Homeland Security）向境內各地執法單位發布這項警告。

德國柏林一處耶誕市集19日遭卡車衝撞攻擊，導致12人喪命與56人受傷。伊斯蘭國好戰分子已宣稱犯案。

聯調局發言人艾姆斯（Andrew Ames）表示，聯調局已留意網路上的教堂名單，目前正在調查可信度。（譯者：中央社周莉芳）1051224

(中央社)