川普將就職 卡文克萊願為梅蘭妮亞設計禮服

我要評比

美國總統當選人川普即將上任，多位美國時裝設計師因政黨屬性，拒絕為未來的美國第一夫人梅蘭妮亞設計就職晚會禮服，不過知名設計師卡文克萊獨排眾議表示，他願意操刀。

知名美國時裝設計師馬克．雅可布（Marc Jacobs）與新銳克里斯汀．西里亞諾（Christian Siriano）都表明，不會為美國未來的第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）設計晚禮服，不過卡文克萊（Calvin Klein）獨排眾議。

八卦網站TMZ向卡文克萊問到，「你會為梅蘭妮亞設計禮服嗎？」他回應「當然會。」但拒絕進一步說明。

卡文克萊如同好萊塢與美國流行業界大咖，也是民主黨的長期支持者，不過卡文克萊認為美國領袖是超越黨派的事。

美國頭號服裝設計師馬克．雅可布是民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的忠實支持者，還為柯林頓設計競選T恤與募款。雅可布說，「寧願將能量放在協助被川普及其支持者傷害的人身上。」

西里亞諾公開說，他和梅蘭妮亞沒有共同價值觀。

來自東歐的梅蘭妮亞曾是模特兒，服裝品味自然不在話下。流行界認為她對品牌沒有特別喜好，競選期間出席公開活動的服飾多來自歐洲。

美國第一夫人多穿著本國設計師的作品，第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）連續兩屆就職晚會，皆選擇台裔美籍設計師吳季剛的作品開舞。希拉蕊．柯林頓競選時，多穿雷夫羅倫（Ralph Lauren）的正式服飾。

不過川普（Donald Trump）與名人劃清界線，他推文表示，「這些所謂A咖名人都想要就職活動入場券，但看看他們幫了希拉蕊什麼？什麼都沒有。我想要『一般人』來參加！」

包括西洋歌壇天后碧昂絲（Beyonce）、女神卡卡（Lady Gaga）和凱蒂佩芮（Katy Perry）等，都在選前為柯林頓熱唱催票。不過川普陣營認為，名人屬於美國「體制內人物」，同樣對基層勞苦欠缺瞭解，僅能吸引都會選票，無助民主黨選情。1051224

(中央社)