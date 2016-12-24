陸加強南海火力 紅旗9與CSA飛彈上路

圖為中國在2015年9月3日抗戰勝利70周年閱兵中展示的紅旗-9飛彈。（圖/網路）

據稱中國先前已將類似SA-21防空飛彈系統的零組件運往南海，而陸版SA-21系統是根據較先進的俄羅斯S-400防空飛彈系統（見圖）而來。（圖/中央社）

中國已從本土運送更多防空飛彈到南海，美國情報界預料，紅旗-9與CSA-6b飛彈將部署在這些爭議性島嶼。

兩名美國官員告訴《福斯新聞》（Fox News），美國情報衛星在中國海南省偵測到這些新飛彈。這些官員說，飛彈只是暫時存放在當地。他們預料，這些飛彈很快會部署到南沙群島或西沙永興島。

CSA-6b是射程10英里（約16公里）的組合式近距離飛彈系統，擁有高射砲。而紅旗-9射程為125英里（約200公里），大致是根據俄羅斯的S-300地對空飛彈系統發展而來。

而就在幾天前，中國才歸還了在南海截扣的美國海軍無人潛航器。五角大廈指控，中國海軍不顧美國反對，在公海竊取了這具潛航器。

中美關係最近持續緊張，美國總統當選人川普打破1979年台美斷交以來的慣例，首度接受台灣總統電話祝賀，接著挑戰中國「一中」政策的底線，不斷激怒北京。

中國已在永興島部署紅旗-9，但尚未在南沙7個人工島部署飛彈。幾星期前，華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）旗下「亞洲海事透明倡議」（AMTI）取得的衛星影像顯示，這些人工島上都設置了近迫武器系統（CIWS），但還沒部署飛彈。

此外，美國情報衛星這個月也發現，廣東省揭陽市的港口出現中國向俄羅斯採購的SA-21防空飛彈系統零組件。據稱中國先前已將類似零組件運往南海，而陸版SA-21系統是根據較先進的俄羅斯S-400防空飛彈系統而來，比紅旗-9更具威力。

(中時電子報)