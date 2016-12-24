陸加強南海火力 紅旗9與CSA飛彈上路
中國已從本土運送更多防空飛彈到南海，美國情報界預料，紅旗-9與CSA-6b飛彈將部署在這些爭議性島嶼。
兩名美國官員告訴《福斯新聞》（Fox News），美國情報衛星在中國海南省偵測到這些新飛彈。這些官員說，飛彈只是暫時存放在當地。他們預料，這些飛彈很快會部署到南沙群島或西沙永興島。
CSA-6b是射程10英里（約16公里）的組合式近距離飛彈系統，擁有高射砲。而紅旗-9射程為125英里（約200公里），大致是根據俄羅斯的S-300地對空飛彈系統發展而來。
而就在幾天前，中國才歸還了在南海截扣的美國海軍無人潛航器。五角大廈指控，中國海軍不顧美國反對，在公海竊取了這具潛航器。
中美關係最近持續緊張，美國總統當選人川普打破1979年台美斷交以來的慣例，首度接受台灣總統電話祝賀，接著挑戰中國「一中」政策的底線，不斷激怒北京。
中國已在永興島部署紅旗-9，但尚未在南沙7個人工島部署飛彈。幾星期前，華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）旗下「亞洲海事透明倡議」（AMTI）取得的衛星影像顯示，這些人工島上都設置了近迫武器系統（CIWS），但還沒部署飛彈。
此外，美國情報衛星這個月也發現，廣東省揭陽市的港口出現中國向俄羅斯採購的SA-21防空飛彈系統零組件。據稱中國先前已將類似零組件運往南海，而陸版SA-21系統是根據較先進的俄羅斯S-400防空飛彈系統而來，比紅旗-9更具威力。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。