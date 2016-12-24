立院26日審同婚法案 挺反雙方都喊包圍

立法院法制委員會預計於26日審議民法修正案，事關同性婚姻合法化，挺、反雙方都將動員上萬支持者包圍立院。

台灣同志諮詢熱線、台灣同志家庭權益促進會等挺同婚團體，繼10日號召走上凱道後，近日也在社群媒體，號召「1226爭取婚姻平權用愛守護立院」，預計動員上萬人在立法院濟南路一側集會，期盼法案順利出委員會。

大學生也沒有在這一波行動中缺席，台灣大學學生會近日連同40多個學生組織，在校園內升起彩虹旗，呼籲社會大眾正視多元性別、支持婚姻平權，已獲得4000多人連署。

立場相左的下一代幸福聯盟，日前公布一項民調指，6成民眾不認同改變婚姻的定義，7成6認為應該透過公投解決。26日也將動員群眾在立法院中山南路一側集會，要求「停止審查，交付公投」。

全國宗教聯盟則於21日向總統府陳情，要求總統蔡英文負起全部責任，同婚修法爭議過高，衝擊每個家庭，影響世代子孫，應由行政部門召集專家進行評估，釐清包括家庭倫理價值、教育衝擊、公共衛生與疾病影響等議題。立法院在報告做出前，應暫停立法進度。1051224

(中央社)