耶誕私房景點 柳原教堂點亮繽紛燈飾

耶誕節即將到來，位於台中市中區的柳原教堂歷史悠久，在中部地區是罕見的歐式風味的教堂建築，在平安夜前夕已點亮五彩繽紛的燈飾，為中區老城增添風采。（市府提供）中央社記者廖壬楷傳真 105年12月24日

耶誕節到來，位於台中市中區的柳原教堂歷史悠久，在中部地區是罕見的歐式風味的教堂建築，在平安夜前夕已點亮五彩繽紛的燈飾，為中區老城增添風采。

柳原教堂為哥德式混合巴洛克式的福音殿堂建築，搭配著六角窗及拱型木窗，融合信仰精神與建築藝術之美。

在平安夜前夕，柳原教堂點亮五彩繽紛的燈飾，彩虹的光芒在耶誕節氛圍的黑夜中閃閃發亮，讓白天莊嚴優雅的建築，與晚上溫馨浪漫的夜色，互相對應，為中區老城點上繽紛風采。

此外，座落於台中草悟道的魔獸遊戲角色阿薩斯青銅雕像，近日也悄悄地變裝成耶誕老公公，裝扮包含脖子上的白綠相間圍巾，「霜之哀傷」劍上插著一個禮物盒，旁邊伴隨著3個可愛的小雪人以及其他裝飾品，耶誕裝扮預計展出至明年1月中。1051224

(中央社)