歡慶耶誕節 Outlet Mall開幕

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耶誕節將至，想要在耶誕假期狂歡的民眾，台中市許多飯店、餐廳推出耶誕活動，樂園Outlet Mall搶搭耶誕假期開幕，要讓民眾耶誕假期High翻天！

籌備規劃3年以上的麗寶Outlet Mall，將在24、25、26日試營運，搶攻耶誕假期的人潮，首波推出三重好禮，第一重排隊禮，首3日前500位早鳥排隊入場者，即可以百元加價購麗寶樂園入場券。

第二重滿千禮，24至27日「滿千享百遊樂園」優惠，民眾當天只要在Outlet Mall消費累計滿新台幣1000元，憑當日發票就有1人可享100元玩樂園，2000元則有2人，以此類推；第三重限量禮，各品牌限量獨家排隊商品。

歡慶開幕，試營運首3日商場內知名咖哩飯店家推出每日前100名旅客，1元限定，牛仔服飾品牌全館買一送一，日本知名電器推出陶瓷暖風機折扣優惠。1051224

(中央社)