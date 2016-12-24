全台最正港 新北平安夜牧師祝禱

全台最正港的平安夜24日在新北市民廣場展開，全新北50個教會牧師聯合祝禱，超過百位原民牧師及教友進行千人詩歌合唱，更推出AR雲端祝禱，讓今年平安夜溫暖又有科技味。

平安夜主活動於下午1時由愛心園遊會揭開序曲，各教會團體共擺設40個特色攤位，融合中西式美食風格，有火雞翅、薑餅人等耶誕節應景食品，還有客家餐、炒泡麵等中式攤位，以及跳蚤市場讓大家尋寶，更能與牧師面對面交流的「福音解籤」攤位，透過福音籤詩內容為民眾解惑，並祈求好運來臨。

另外，從12月2日推出的28家知名餐廳耶誕美食優惠，累積至今已有1000人次使用，民眾只要用手機顯示「專屬電子優惠券」或是「上傳臉書與市府大樓或竹筍合照」就可以享有最高7折的超值美食優惠，從西式餐廳、牛排館、景觀餐廳、燒肉屋到火鍋店應有盡有，相關餐廳資訊可上民政局網站查詢。

民政局宗教禮俗科表示，愛心園遊會是由教會自行設攤，歡迎民眾前來消費做公益，提供弱勢團體更多幫助，傳遞更多的幸福，民眾更可憑票根參加抽獎，獲得液晶電視機、空氣清淨機及掃地機器人等大獎，備有上千份獎品讓民眾抽個好手氣。1051224

(中央社)