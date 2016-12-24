高雄耶誕夜 夢時代哈瑪星傳愛
「2016希望無限與光同行聖誕公益演唱會」今晚耶誕夜在高雄夢時代廣場登場，高市府官員將與新光人壽幹部、社福團體代表一同攜手點亮造型吸睛的新光雞年幸運提燈傳愛。
今晚演唱會規劃有一系列暖心表演，邀請祖韻樂舞團暖場，伊甸基金會小象展翼擔綱開場表演，並由新光圓夢公益大使唐娜、歌手邵大倫、葉瑋庭、GTM（紳士男孩）等歌手接力為愛開唱，透過音樂號召大家一起來關心社會上弱勢的族群。
另外，為推廣生態交通全球盛典活動，今天下午2時至晚上8時，將於濱海一路（鼓山輪渡站到麗雄街口）封街舉辦哈瑪星漫遊耶誕市集，現場結合型農市集、綠能電動車體驗、你好市集、氣墊城堡樂園等各式動及攤位，歡迎闔家同遊哈瑪星，體驗永續環保的生活型態，歡度耶誕假期。
除了鼓山輪渡站的燈牆，濱海一路繽紛炫麗的星空燈海、濱海二路智慧運輸、生態及港邊海味的燈飾，及一號船渠景觀橋上大型「Welcome To Kaohsiung」字體燈飾，歡迎遊客多利用腳踏車或搭乘大眾運輸工具，到訪哈瑪星吹著海風漫步賞燈，這些燈飾將會與高雄愛河燈會同步點亮至元宵，歡迎國內外遊客到暖冬高雄旅遊。1051224
(中央社)
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