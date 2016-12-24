沒人信梁赫群擁名車 小禎「我相信」又歪樓

沒人信梁赫群擁名車，小禎留言「我相信」，不過下一句話又歪樓。（圖／取材自胡小禎、梁赫群臉書）

男星梁赫群以機智反應、幽默談話風格，很受觀眾喜愛，日前他在臉書曬出與千萬名車合照，不過梁赫群直呼：「為什麼沒有人相信這是我的車？」引發許多星友留言狠虧，雖然小禎留言「我相信⋯」但下一句「這是你洗的車」卻又讓歪樓。

梁赫群分享深受富豪喜愛的名車合照，卻引來星友、粉絲留言揶揄，嚴立婷直呼「我想是人的問題」、佩甄推測「會不會是因為你穿房仲業者的制服」，好友小禎則表示「我相信…這是你洗的車」，秀琴還驚呼「小梁哥你改行開uber囉」。

不過梁赫群照片中的車子沒有車牌，應是展示車，網友也說如果梁赫群若真霸氣買下「你買會給民族英雄打死的，你沒膽，看看就好」，也讓他直呼「單蘭（當然）」。

(中時電子報)

梁赫群臉書全文。（圖／取材自梁赫群臉書）