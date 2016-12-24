《16夏》合體辦產前趴 許瑋甯洩密林心如懷女娃
懷胎7月的林心如，預計明年春天當媽媽，現專心在家待產，近日《16個夏天》的好友們特地幫她辦baby shower（準媽媽派對），還意外洩密她肚中的寶寶是女娃。
《16個夏天》5人幫合體，替林心如舉辦baby shower，她也開心在臉書發文，感謝「瑞瑞」（許瑋甯在劇中的角色）給的驚喜，並謝謝永遠的5人幫，讓她有「永遠過不完的16個夏天」，而剛升格當爸爸的鄒承恩也帶著寶貝兒子乖寶現身，讓林心如提早體驗當媽媽的感覺。
而林心如熟練抱著乖寶，十足準媽媽架式，素顏的她氣色看上去相當好，許瑋甯也在IG曬出大合照，開心「新五人幫」快要多第6個，還寫下「期待見到小公主與小王子相會的日子」，似乎也證實林心如肚中的寶寶是女孩。
(中時電子報)
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