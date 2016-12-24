歐巴馬簽了 台美軍事交流入法正式生效

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美國總統歐巴馬今簽署「2017國防授權法」，全案正式生效。圖為2009年南台灣88風災後，美軍與我軍合作救災。（本報資料照片）

趕在耶誕節前夕，美國總統歐巴馬今（當地時間23日）簽署「2017財政年度國防授權法」，此法中明訂美國國防部應推動台美資深軍事將領與官員交流，是美國首度將台美軍事交流列入法條之中。

中央社報導，這項法案由聯邦眾議院於這個月2日以375票對4票同意通過後、聯邦參院8日以92票贊成、7票反對通過。國會參、眾兩院通過後，送交白宮，而歐巴馬今天簽署，讓美、台高階軍事將領及國防官員的交流首度入法生效。

這項國防授權法就是美國國防部的預算案。在其中1254節提到，國會認為（sense），五角大廈應推動美、台間高階資深國防官員間的交流，以改進台美間的軍事關係與防務合作。

另外還提到，互動交流計畫地點包括美、台兩地，條文中的「資深軍事將領」指現役將官與掛階人員，資深官員指的是五角大廈任職的助理部長及更高階的官員。

美國國會過去就有類似提案，但行政部門顧及美中關係，往往會遊說國會、最後未能列入正式法案中，今年是歐巴馬政府在任期尾聲、下一屆的白宮與國會又皆由共和黨掌握多數，這樣的背景讓台美軍事交流得以首度入法。

(中時電子報)