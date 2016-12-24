平安夜 碧潭首推水舞秀
今天是平安夜，新店碧潭水舞秀也正式啟動，水舞搭配多彩燈光和音樂，營造浪漫氛圍，提供遊客視覺及聽覺上的雙重享受。
市府表示，碧潭於下午2時推出演奏爵士樂和古典樂的暖場音樂會，接著於晚間啟動水舞秀，每晚演出直至106年4月5日晚上為止。
由於碧潭水舞秀是依開放水域所量身打造，有別於其他水舞的封閉式水池場地，技術上有許多困難需要克服。再加上引進國內首次採用的最新立體式水舞技術，要讓水舞呈現出國際級的水準。
市府表示，碧潭水舞設計了7個演出曲目，每個曲目都藉由不同的曲風和水型，傳遞不同的主題，賦予水舞更豐富的表情，使碧潭水舞達到更完美的藝術呈現。每晚6時至8時30分，每逢整點和半點都可欣賞不同曲目，每個曲目演出約5分鐘左右，每晚呈現2種曲目。1051224
(中央社)
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