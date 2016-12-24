彰化羅厝天主堂光雕秀 迎接溫馨耶誕夜
迎接耶誕，彰化埔心鄉的羅厝天主堂耶誕夜舉辦光雕秀，將耶誕夜故事投射在具有百年歷史的羅厝天主堂，營造溫馨氣氛。
埔心鄉長張乘瑜指出，下午將在羅厝天主堂以及埔心街道舉辦報佳音活動，邀請民眾享受耶誕夜的歡樂氣氛。
位於彰化埔心鄉的羅厝天主堂，是中台灣最早的天主教堂，興建於1882年，先後歷經了3次改建，天主堂供神父居住，教堂內有1座缺了1角銀銅合金打造的「天神鐘」，也有一塊光緒皇帝頒賜的石碑。
埔心鄉公所指出， 為了慶祝耶誕節，公所舉辦「2016羅厝SHOW光雕-平安響鐘沐華恩」活動，24日傍晚就有報住音活動，結合耶誕造型花車、耶誕老人以及社區學校表演團體等，將在羅厝天主教堂以及埔心街道報佳音。
埔心鄉公所表示，除了夜晚的光雕秀之外，他們也結合埔心鄉內的景點規劃單車旅遊路線，民眾可按圖索驥暢遊羅厝天主堂、客家文化小徑、武舉人故居以及黃三元故居等，讓遊客白天暢遊埔心田園風光，晚上欣賞溫馨的光雕秀。
鄉公所提醒，為因應可能帶來的大量車潮，警方24日下午起將進行交通管制，羅厝路、羅永路從下午3時起封閉，而在羅厝路的鎮天宮也有可停放300輛汽車停車場，呼籲遊客避開道路封閉的路段，當日也提供接駁車往返活動會場至羅厝路員鹿路口。1051224
(中央社)
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