柳川整治工程完工 耶誕夜前啟用登場
台中市政府對柳川進行水質改善與沿岸景觀營造工程，完工後成為新興景點，許多民眾提前踩線觀賞，耶誕夜前今天下午在中山路旁柳川水舞台將舉辦音樂會，宣告正式啟用。
柳川的沿岸景觀營造工程已完工，河岸空間裝置了許多創意藝術光景，絢麗唯美的燈光，與蜿蜒的河岸空間互相映襯，吸引民眾一睹為快，「柳岸花鳴─柳川啟用音樂會」下午3時在中山路旁的柳川水舞台登場。
台中市水利局表示，河岸空間的創意藝術光景，包括「永恆天鵝」、「柳樹風情」、「光之隧道」等，展出時間自24日至明年2月12日，其中還有花博LOGO設計的造型燈點綴柳川，為2018台中世界花卉博覽會暖身。
水利局表示，柳川每天截流2.7萬餘噸汙水，透過下水道系統輸送至福田水資源中心處理，改善水質；河岸旁新植38株水柳保留柳川風情，加上流蘇、台灣欒樹及光臘樹等台灣在地原生植栽共159株喬木，讓柳川河道一年四季皆有不同景色。
為重現柳川風華、營造親水空間，市府改造河岸空間，中正柳橋至民權柳橋河段原混凝土護岸向兩側各拓寬8公尺，原直立式護岸及渠底混凝土河道改為緩坡式，導入低衝擊開發(LID)概念植栽綠美化；同時藉由滲透及蒸發，減輕暴雨逕流對排水系統的負荷。1051224
(中央社)
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