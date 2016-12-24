南拳媽媽勇闖湖南大學 景豪言翔兄弟鬩牆

夢想大學堂前進千年學府湖南大學，在嶽麓書院中穿梭翱翔。（圖片由旺旺中時北京提供）

夢想大學堂前進湖南大學 南拳媽媽兄弟鬩牆

夢想大學堂開播首集，由南拳媽媽的新成員洪言翔和曹景豪攜手前進擁有千年歷史的湖南大學，而湖南大學的前身，就是興建於北宋年間，中國歷史上著名的嶽麓書院。同時，湖南大學也在中日抗戰中，有著舉足輕重的角色，因為在湖南大學的主樓裡，有著一間神秘的會議室，而這間會議室，就是日軍投降時的受降處。而景豪和言翔兩人不僅要穿梭在千年古蹟建築群之外，同時也因為在湖南大學裡闖關PK，因此上演兄弟鬩牆的戲碼。

南拳媽媽的新成員，曹景豪和洪言翔在夢想大學堂的湖南大學站中，挑戰跆拳道。（圖片由旺旺中時北京提供）

草地音樂趴開唱 南拳媽媽引爆湖大校園

像是兩人在湖南大學每個月舉辦一次的草地音樂趴，為了比誰的魅力大，無所不用其極的用歌聲和俊男美色向湖南大學的學生們拉票，而當時感冒的景豪，甚至是一邊唱歌，一邊向現場的同學們打出病號牌。至於外型相對比景豪文弱的言翔，則是在跆拳道的PK賽中，展現令人意想不到的勇猛頑強，雖然在和景豪的劈木板對決當中，直呼這是他人生生涯最具挑戰性的一次，但為了不想輸給對方，只見言翔和景豪兩人，不斷增加木板的數量，向自我極限發出終極挑戰。

洪言翔在夢想大學堂中的跆拳道PK裡展現神力，和曹景豪劈木板難分軒至。（圖片由旺旺中時北京提供）

景豪言翔拋頭露面 街頭賣餅只為不想輸

挑戰兩人極限的，還有就是景豪和言翔得在湖南大學校園周邊的知名餅店，放下身段來打工賣餅，看誰在短短的30分鐘內賣出的餅多。這個挑戰對景豪和言翔兩人來說，幾乎是全新體驗，而兩個人也真的拿出壓箱寶功夫，拋頭顱灑熱血，和湖南大學的小伙伴們，沿街攔人，但結果，景豪卻遭遇到湖南大學的學生們，意想不到的絕情對待。

南拳媽媽的新成員洪言翔和曹景豪的小鮮肉魅力驚人，在湖南大學的草地音樂趴中完全引爆女學生的熱情。（圖片由旺旺中時北京提供）

千年古蹟走一回 初訪嶽麓書院難忘懷

而兩人還在古老的嶽麓書院裡，分別拜訪了中國知名的古典建築學大師柳肅教授，以及獲得無數國際設計大獎的新銳設計師范石鍾。其中景豪更是獲得難得的機會，透過柳肅教授的一堂課，徹底的走訪了有千年歷史的嶽麓書院，甚至還登上的中國四大名亭之一的『愛晚亭』。而言翔則是對范石鍾把工藝結合藝術的發想和創意，感到驚奇。究竟景豪和言翔兩人會在湖南大學裡遇到什麼樣奇奇怪怪的挑戰，敬請自12/25聖誕節起的每週日下午五點，鎖定中天娛樂台，夢想大學堂，會準時帶大家一起去翱翔。而完整內容也會同步在中天必PO TV、快點TV以及中天娛樂台的Youtube頻道同步播出。至於海外的華人朋友，則是可以在每週五晚上十點，在中天亞洲台、中天亞洲台的臉書官方粉絲團、中天亞洲台Youtube頻道以及中天亞洲台的官方微博和夢想大學堂臉書粉絲團隨選隨看精彩的節目內容。

(中時電子報)