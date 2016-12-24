企業贈聖誕大餐　石門弱勢學童溫馨過耶誕

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淡水區新市國小演奏樂團響應公益活動，為學童賴來精采表演。（李其樺攝）

石門區長吳嘉榮（右二）與業者贈送聖誕禮物給學童。（李其樺攝）

伊莎貝拉餐廳創意執行長吳冠瑋（左）發紅包給學童。（李其樺攝）

石門區長吳嘉榮（中）與學童共享聖誕大餐。（李其樺攝）

回饋在地鄉親，知名連鎖餐飲伊莎貝拉，聯合淡水區九洋築地餐廳、雷比兔運動公司及石門區公所，昨天中午在石門區伊莎貝拉海灘咖啡館，準備豐盛的聖誕兒童餐招待石門在地29名弱勢學童，並贈送精美小禮物，讓學童度過溫馨難忘的耶誕節。

由石門區公所與伊莎貝拉連鎖餐飲共同發起的耶誕兒童餐公益活動，今年邁向第2年，伊莎貝拉創意執行長吳冠瑋表示，偏鄉學童較少外食機會，為了回饋在地鄉親，去年耶誕前夕邀請學童到咖啡館享用耶誕兒童餐。

今年公益活動更獲得淡水區九洋築地餐廳、雷比兔運動公司贊助，來自淡水的新市國小節奏樂團更準備精彩表演響應，學童們邊沉浸悠揚音樂，邊享用豐盛的窯烤披薩、凱薩雞肉沙拉、美式炸物拼盤等耶誕兒童餐。

餐後石門區公所準備500元紅包、蝶谷巴特手工包及貓頭鷹飾品，及3家業者準備的驚奇包，分贈每位學童，學童收到精美的耶誕禮物臉上無不綻放開心笑容。

石門區長吳嘉榮表示，公所非常支持企業理念，希望透過公益活動，讓每個學童感受社會溫暖的關懷，未來出社會後也能回饋鄉里，讓愛的循環生生不息，創造出有愛有情的溫暖社會。

(中時)