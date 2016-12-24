長榮航班險撞山 航管員遭調職徹查

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因美航管人員錯誤指引，長榮航空搭載353名乘客，編號BR-015的波音777班機16日險撞山，根據「洛杉磯時報」（LA Times）報導，當時值勤的航管員已調離現職，接受調查。

報導說，引起航空界高度關切的錯誤轉彎，發生在美國最繁忙及最高難度控管的空域之一。

報導指出，在平日約有1萬1000架飛機飛越南加州上空，而且多數是通過洛杉磯盆地，單單洛杉磯國際機場（LAX），每天得應付1700至1800架班機的起降。

報導說，過去30年兩起發生在這個空域的重大空難，美國國家運輸安全委員會（NTSB）都歸咎於航管疏失。

分別是1986年在加州喜瑞都（Cerritos）上空，私人飛機與墨西哥航空（Aeromexico）相撞。私人飛機上有3人與墨西哥航空搭載的64名乘客無一生還。

此外，1991年發生在洛杉磯國際機場，全美航空（USAir）班機降落時，與天西航空（SkyWest）的客機在跑道相撞，也造成35人死亡30人傷。

報導說，就在長榮航空班機被誤導轉錯彎之後，值勤的航管員已被調離現職，且不得再從事航管任務。

而美國聯邦航空總署（FAA）太平洋分署發言人葛瑞格（Ian Gregor），以電郵答覆中央社記者詢問指出，初步了解，當時這架長榮客機從洛杉磯國際機場南側跑道起飛離地後，朝東飛行。

長榮航空起飛後，飛行員隨即將管制波段由洛杉磯塔台管制改換由聖地牙哥進場管制，負責引導這架班機的聖地牙哥女性航管人員，指示長榮航空班機左轉航向180，她原意是指示長榮班機右轉航向180。

這名航管人員很快發現長榮航班轉錯方向，葛瑞格表示，該航管人員立即採取行動，安全間隔這架波音777客機，以及另1架從洛杉磯國際機場北跑道起飛的加拿大航空班機，兩架飛機之間當時保有規定距離。

他說，這位航管人員當時全神貫注導引長榮航班轉向南飛，並下達一連串指令要求並確認長榮航空駕駛員轉向南飛，並確保長榮班機安全飛越或遠離鄰近地物。

葛瑞格指出，聯邦航空總署規定，航空器距離山脈等障礙物應保持橫向3英里、垂直距離2000呎以上間隔。聯邦航空總署正在調查，這架長榮航空班機與地物的間距。1051224

(中央社)