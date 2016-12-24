耶誕玩渡假村享優惠 住妖怪村拿禮物

迎接耶誕節出遊商機，南投縣國姓鄉泰雅渡假村推出門票優惠；民眾住宿溪頭妖怪村，在房門掛襪子，深夜將有小精靈送禮物。

配合耶誕節假期，泰雅渡假村24日、25日推出入園優惠，門票只要新台幣199元，一票玩到底，或是露營含門票1人398元，加贈溫泉。園區也規劃「歡樂耶誕節」活動，有精彩耶誕歌舞表演、原民市集與美食、獵人教室、童玩趣味遊戲區、手工藝DIY區。

泰雅渡假村總經理李吉田表示，活動期間住宿園區，在房門掛上紅色耶誕襪，泰雅的耶誕寶寶將上門報佳音，並送小禮物與住戶拍照；泰雅部落賞梅季將到，歡迎民眾到泰雅部落賞梅花、享受美人湯溫泉。

溪頭妖怪村22日到25日推出「小精靈陪你過耶誕」主題活動，園區準備豐富耶誕禮物，晚間則有耶誕節限定的搞笑劇場，帶給大小朋友歡樂，入住的民眾則可把襪子掛在門口，小精靈深夜送上耶誕禮物。

另外，在清境小瑞士花園，則有荷蘭風車燈飾、玫瑰幸福廊道燈飾、螢光玫瑰燈飾、螢光玫瑰教堂燈飾、OPEN小將熱氣球等主題燈飾展覽，讓來到清境的旅客，白天可賞花、晚上再欣賞花卉燈飾區；統一清境商場則有跨年主題燈飾作為迎賓入口。1051224

(中央社)