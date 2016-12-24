河岸市集 竹市護城河展現濃濃耶誕味

新竹市護城河是國內少數以生態工法回復的古老護城河，新竹市政府今年在河岸兩旁舉辦耶誕市集，甚至出動「耶誕叮叮噹噹車」，讓小朋友們搭乘環繞河岸。中央社記者魯鋼駿攝 105年12月24日

新竹市護城河是國內少數以生態工法回復的古老護城河，新竹市政府今年在河岸兩旁舉辦耶誕市集。中央社記者魯鋼駿攝 105年12月24日

新竹市護城河是國內少數以生態工法回復的古老護城河，新竹市政府今年在河岸兩旁舉辦耶誕市集，數百公尺的步道經點綴後，變得很有「耶誕味」。

「2016護城河耶誕市集」24、25日連續2天，沿著竹市護城河兩岸熱鬧展開，除了美食、商品等攤位，還有雜耍秀等精彩活動，要讓民眾感受濃濃耶誕氣氛。

系列活動將於今天下午1時，在河畔階梯的小舞台舉辦開幕活動，請來六福村的「動物明星」們，與現場民眾開心唱跳，緊接著還有以玩故事、說故事方式，讓小朋友看見生活之美的「故事屋」活動，護城河連續熱鬧2天。

除了護城河畔的市集外，感恩季壓軸活動「擁抱愛‧感恩晚會」24日晚間也將在市政府前廣場舉行，邀請磐石中學混聲合唱團獻上愛與祝福，以及多位歌手、團體輪番上陣，帶來一連串精采表演。歡迎民眾這兩天，一同慢步護城河，感受美好耶誕佳節，相關活動訊息可上臉書搜尋「2016新竹市感恩季」查詢。1051224

(中央社)