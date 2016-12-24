耶誕不休館 海科館推活動享優惠
為迎接耶誕連假，國立海洋科技博物館26日不休館，推出耶誕趴活動，不僅餐飲、門票優惠，還有北火小子甜蜜帶動跳，及兒童手作DIY，歡迎民眾一起到海科館同樂。
海科館也在耶誕期間也推出「聽水的故事」特展，主要分為「水的科學」、「水的文明」、「水的未來」三大展區，內容包含龍骨水車、阿基米德螺旋水車、水龍頭比一比、節水36計等展示單元，展場還有多款有趣的互動裝置，民眾可以透過實際體驗，了解水資源的重要性。
另外，今年野餐日首度出場的海科館吉祥物「北火小子」，除將打扮成麋鹿帶動跳外，也會近距離和民眾互動發送小禮物。至於往年最受孩童喜愛的親子DIY，海科館也應景推出用黏土打造獨一無二的耶誕薑餅人活動。
海科館營運團隊慶陽海洋企業表示，從24日到26日期間，基隆市民及全國12歲以下兒童，憑證都能免費參觀「聽水的故事」特展，憑主題館或IMAX 3D海洋劇場票根到北火咖啡及八斗號咖啡，也享有飲品買一送一優惠。1051224
(中央社)
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