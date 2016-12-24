歡樂耶誕 淡水漁人碼頭米飛兔陪你玩

淡水漁人碼頭24日晚間6時至8時舉辦有米飛歡樂耶誕活動，在港區情人橋上跟商店街有可愛的米飛兔（Miffy）陪你歡渡耶誕夜。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 105年12月24日

想好要如何歡渡耶誕了嗎，今晚6時至8時在漁人碼頭情人橋上有米飛歡樂耶誕活動，在港區情人橋上跟商店街有11隻可愛的米飛兔（Miffy）陪你一起歡渡耶誕夜。

晚間活動由淡水阿熊公仔熱鬧揭開序幕，現場有LED奇幻特技秀、互動遊戲、歡樂小丑秀還有現場LIVE BAND 搭配繽紛煙火秀，歡迎大家一起來感受歡樂的氣氛。

由荷蘭插畫家迪克˙布魯納（Dick Bruna）創作的米飛兔，廣受民眾歡迎，在新北市目前有2個展示處，分別是淡水漁人碼頭及八里文化公園（十三行文化公園），每隻都有不同的造型。八里文化公園（十三行文化公園）米飛兔家族在7月份已先與民眾見面，現在淡水漁人碼頭也有米飛兔家族後續加入，歡迎民眾來淡水河兩岸與米飛兔共渡耶誕佳節。

為讓民眾有難得的耶誕體驗，淡水漁人碼頭各商家、淡水區漁會、水灣企業股份有限公司、福容大飯店、世界巧克力夢公園在耶誕夜舉辦煙火晚會活動，結合米飛兔一同展出，晚會中有歡樂小丑秀，為了讓現場增添更多趣味，還安排互動遊戲（PK耶誕旗及耶誕搖搖樂），讓活動更加熱鬧。

另從中午12時到晚間8時，只要和港區米飛兔拍照上傳到個人粉絲專頁，並打卡在「漁人碼頭」，可兌換「漁人碼頭商店街現金抵用券」，限量100張（兌換地點中午12時至下午6時漁人水岸餐廳；下午6時至晚上8時活動舞台旁接待處）。

農業局表示，透過可愛的米飛兔家族加入，搭配地景裝置增添碼頭許多活潑氣味，到了晚上在情人橋的變幻燈光陪襯下更添加幸福氛圍，不論是白天或晚上來到漁人碼頭都有不同的感受，歡迎闔家一同來漁人碼頭感受耶誕歡樂的氣氛。1051224

(中央社)