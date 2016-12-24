屏東萬金聖誕季 耶誕夜活動多

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屏東萬金聖誕季在24日晚進入高潮，萬金和吾拉魯滋部落有美麗的聖經故事燈飾。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 105年12月24日

屏東萬金聖誕季在24日晚進入高潮，萬金和吾拉魯滋部落有美麗的聖經故事燈飾。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 105年12月24日

屏東萬金聖誕季在24日晚進入高潮，吾拉魯滋部落有燈光秀。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 105年12月24日

屏東萬金聖誕季在今晚進入高潮，除了美麗的聖經故事燈飾讓萬金及吾拉魯滋部落璀燦外，萬金聖母聖殿有迎聖嬰活動，吾拉魯滋部落與赤山國小有市集、燈光秀及演唱會。

屏東縣政府下午2時到晚上10時在萬巒鄉赤山國小舉辦Amazing Grace奇異恩典祈福晚會，梁文音為活動壓軸獻唱;下午5時起在吾拉魯滋永久屋部落有咖啡市集、演唱，晚上9時有泰武古謠傳唱隊搭配音樂燈光秀演出。

萬金及赤山地區街道以聖經故事為主軸佈置燈飾，引領遊客自萬金聖母聖殿走往吾拉魯茲部落，路上還會經過萬金營區前超過1公里長的冰雪王國，串聯主燈及音樂燈光秀區兩大場域，讓民眾遇見更多浪漫驚喜。

萬金聖母聖殿24日晚上8時迎聖嬰，9時子夜彌撒，25日上午10時彌撒，下午3時聖嬰降臨儀典。

縣府安排4條接駁路線分別從屏東客運總站、萬金營區、潮州火車站與內埔，發車接送至吾拉魯滋以及赤山東山路口。1051224

(中央社)