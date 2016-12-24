磺港民宅失火 17輛消防車搶救

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我要評比

金山磺港里一處民宅上午傳出火警，大量濃煙遮蔽整個街道。（李其樺翻攝）

約50坪大鐵皮屋起火燃燒，消防人員現場搶救中。（李其樺翻攝）

新北市金山區磺港里一處民宅今天上午8時許傳出火警，消防局獲報派遣6分隊、17輛消防車前往搶救，火勢目前已順利撲滅，沒有任何人員受困；現場約50坪大小鐵皮屋燃燒，起火原因尚待調查中。

(中時)