駁二顛倒屋與高應大聖誕快閃 顛倒聖誕派對驚喜登場
位於高雄駁二的駁二顛倒屋於今年暑假開展之後便吸引大批人潮前往體驗顛倒世界，為慶祝聖誕佳節，駁二顛倒屋特別與高雄應用科技大學校友三創中心合作聖誕節快閃活動，學生們除了在顛倒屋內精心佈置場景之外，由學生扮演的聖誕老公公從顛倒煙囪爬出來發禮物，更是讓不少民眾大嘆真有創意！
高應大校友三創中心由許涵雅、張莉欣、鄭琬馨、黃亭瑋、陸依琦、黃郁真等學生組成的設計團隊在駁二顛倒屋內大搞創意，四外四乙的黃亭瑋同學表示：「很幸運能夠有這個機會藉由高應大校友三創中心和顛倒屋的合作，能真正從發想規劃到實際執行完整完成這個專案。我們努力克服地心引力，把最好的聖誕節氣氛呈現給大家。」
主辦單位表示：「駁二顛倒屋一直以來都很支持學生活動，這次高應大學生的佈置成果讓我們非常滿意！駁二顛倒屋整體就是以高雄的在地海洋風情設計室內空間，這次我們很開心也能與在地的大學生們合作，高應大學生們在很短的製作時間內整合資源並高效率的執行聖誕快閃活動，學生們的表現令我們刮目相看。」
不只是室內場景換新裝，學生們更發揮創意設計快閃驚喜橋段，聖誕老公公從顛倒的煙囪爬出來發禮物給民眾，製作顛倒煙囪的張莉欣和鄭琬馨利用紅色的磚色壁紙貼在紙箱外層加上棉花裝飾，躲在煙囪裡的聖誕老公公一躍而出就好像是從天而降爬出來一樣，讓不少民眾大呼太驚喜！在高應大校友三創中心生涯輔導許涵雅的帶領之下，駁二顛倒屋聖誕快閃活動圓滿成功。
駁二顛倒屋展至明年二月二十八日，尚未觀展的民眾不妨趁著聖誕和跨年假期來駁二顛倒屋感受對抗地心引力的魅力！
(中時電子報)
關鍵字：駁二顛倒屋
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。