駁二顛倒屋與高應大聖誕快閃 顛倒聖誕派對驚喜登場

駁二顛倒屋與高應大聯手合作，打造顛倒聖誕節。（時藝多媒體提供）

位於高雄駁二的駁二顛倒屋於今年暑假開展之後便吸引大批人潮前往體驗顛倒世界，為慶祝聖誕佳節，駁二顛倒屋特別與高雄應用科技大學校友三創中心合作聖誕節快閃活動，學生們除了在顛倒屋內精心佈置場景之外，由學生扮演的聖誕老公公從顛倒煙囪爬出來發禮物，更是讓不少民眾大嘆真有創意！

高應大校友三創中心由許涵雅、張莉欣、鄭琬馨、黃亭瑋、陸依琦、黃郁真等學生組成的設計團隊在駁二顛倒屋內大搞創意，四外四乙的黃亭瑋同學表示：「很幸運能夠有這個機會藉由高應大校友三創中心和顛倒屋的合作，能真正從發想規劃到實際執行完整完成這個專案。我們努力克服地心引力，把最好的聖誕節氣氛呈現給大家。」

經過高應大學生的創意與巧思，駁二顛倒屋滿滿都是聖誕氣氛。（時藝多媒體提供）

主辦單位表示：「駁二顛倒屋一直以來都很支持學生活動，這次高應大學生的佈置成果讓我們非常滿意！駁二顛倒屋整體就是以高雄的在地海洋風情設計室內空間，這次我們很開心也能與在地的大學生們合作，高應大學生們在很短的製作時間內整合資源並高效率的執行聖誕快閃活動，學生們的表現令我們刮目相看。」

不只是室內場景換新裝，學生們更發揮創意設計快閃驚喜橋段，聖誕老公公從顛倒的煙囪爬出來發禮物給民眾，製作顛倒煙囪的張莉欣和鄭琬馨利用紅色的磚色壁紙貼在紙箱外層加上棉花裝飾，躲在煙囪裡的聖誕老公公一躍而出就好像是從天而降爬出來一樣，讓不少民眾大呼太驚喜！在高應大校友三創中心生涯輔導許涵雅的帶領之下，駁二顛倒屋聖誕快閃活動圓滿成功。

駁二顛倒屋展至明年二月二十八日，尚未觀展的民眾不妨趁著聖誕和跨年假期來駁二顛倒屋感受對抗地心引力的魅力！

(中時電子報)