飾演星戰莉亞公主女星 心臟病發急送醫

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飾演電影「星際大戰」（Star Wars）反抗軍領袖莉亞公主的女星嘉莉費雪（Carrie Fisher），在搭乘倫敦飛洛杉磯的班機時，因心臟病發，班機降落後緊急送醫，狀況危急。

嘉莉費雪搭乘美國聯合航空（United Airlines）編號935的航班，從倫敦啟程目的地洛杉磯，航程約11小時。

根據洛杉磯國際機場（LAX）與聯合航空發布的聲明說，班機抵達洛城後，機組員通報有位乘客沒有知覺，隨即送醫救治。

嘉莉費雪1956年10月21日出生，是美國知名女演員，才華洋溢，曾撰寫多部小說與劇作，像是電影「來自邊緣的明信片」（Postcards from the Edge），即出自她的手筆。1051224

(中央社)