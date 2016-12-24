熱愛料理 陳怡潔立院下廚餵同事

熱愛料理的親民黨立委陳怡潔說，過去在國外唸書時，常自己煮東西吃，因此喜歡上料理的感覺，而自己挑選食材，吃起來也比較安心；與朋友一起吃著自己的料理，「那感覺真好」。

立法院很多立委的辦公室，會在中午用餐時間準備簡易料理，但下廚的絕大多數都是助理，但陳怡潔常常在辦公室展現廚藝，煮東西給辦公室的同事吃，照顧辦公室同仁的胃。

對於自己的廚藝，陳怡潔說，過去求學時，曾在國外唸書，當時大家為了要節省開銷，常常在租屋處開伙，她原本對料理也是一竅不通，但就是透過在國外的那段時間，慢慢地摸索如何煮出好吃的東西，也因此愛上料理的感覺。

陳怡潔說，她的拿手料理包括烤紅豆牛奶年糕、五香滷肉，她也會自己做鳳梨酥與牛角麵包；她常常把做好的料理帶來辦公室與大家分享，看到大家吃得很開心，自己也感覺到開心。

她笑說，料理沒有很專業，純粹只是興趣，而自己只是喜歡下廚，看到辦公室同仁工作辛苦，就想說煮點東西大家一起吃，且自己挑選的食材，料理後吃起來也比較安心，重點是大家圍在餐桌上，大家就像家人一樣，一起吃飯聊天，讓辦公室的氣氛好，工作起來更愉悅，也讓背在自己身上的壓力，可以稍微釋放一點。

陳怡潔的助理說，畢竟辦公室只能放電鍋或微波爐，能做的料理有限，因此更多的時候陳怡潔都是在家下廚，再用保溫袋帶過來立法院，這種就像家人的感覺，也讓辦公室的氣氛也會不一樣。

助理表示，每逢一些節日，陳怡潔都會煮出應景的料理，例如冬至，陳怡潔在質詢之餘，就在辦公室煮紅豆湯圓與酒釀請大家吃。1051224

(中央社)