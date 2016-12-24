臉書上傳非法打獵照片 華州男重罪起訴

1名華盛頓州男子日前在臉書上傳與1頭氣絕死亡的巨大美洲獅合影照片，引起動物主管機關注意，尋線調查發現這名男子沒有合法打獵執照，將他以非法打獵重罪罪名移送法辦。

華盛頓州魚類暨野生動物管理廳表示，能夠成功破獲這起非法盜獵事件，要感謝臉書的照片提供重要線索。

華盛頓州麥克里瑞（McCleary ）居民楊恩（Cody Young）日前在臉書分享一張他與已經死亡的1頭大型美洲獅合影照片，美洲獅的身上帶有明顯血跡，用來獵殺這頭美洲獅的長排弓箭型獵槍，也擺在美洲獅屍體前面。

華盛頓州魚類暨野生動物管理廳調查員貝克（Warren Becker）表示，管理廳人員注意到，楊恩前來申請打獵執照時，言談之中吐露著他已經打死了1頭美洲獅。

貝克指出，調查人員後來查看楊恩的臉書，赫然發現他在申請打獵執照的數小時之前，就上傳了與1頭美洲獅獵物的合照，進一步比對魚類暨野生動物管理廳監視器錄影帶的時間紀錄，證實楊恩是在獵殺了美洲獅的數小時之後，才到管理廳申請打獵執照。

調查人員進一步搜查楊恩手機通話紀錄後發現，楊恩在申請打獵執照之前，就傳簡訊給友人炫耀說，成功打死1頭美洲獅。

楊恩被以非法打獵重罪罪名移送法辦，如果被判有罪，將面臨坐牢以及10年禁止打獵的下場。楊恩22日下午出庭應訊時，向法院辯稱無罪。1051224

(中央社)