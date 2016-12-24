臉書上傳非法打獵照片 華州男重罪起訴
1名華盛頓州男子日前在臉書上傳與1頭氣絕死亡的巨大美洲獅合影照片，引起動物主管機關注意，尋線調查發現這名男子沒有合法打獵執照，將他以非法打獵重罪罪名移送法辦。
華盛頓州魚類暨野生動物管理廳表示，能夠成功破獲這起非法盜獵事件，要感謝臉書的照片提供重要線索。
華盛頓州麥克里瑞（McCleary ）居民楊恩（Cody Young）日前在臉書分享一張他與已經死亡的1頭大型美洲獅合影照片，美洲獅的身上帶有明顯血跡，用來獵殺這頭美洲獅的長排弓箭型獵槍，也擺在美洲獅屍體前面。
華盛頓州魚類暨野生動物管理廳調查員貝克（Warren Becker）表示，管理廳人員注意到，楊恩前來申請打獵執照時，言談之中吐露著他已經打死了1頭美洲獅。
貝克指出，調查人員後來查看楊恩的臉書，赫然發現他在申請打獵執照的數小時之前，就上傳了與1頭美洲獅獵物的合照，進一步比對魚類暨野生動物管理廳監視器錄影帶的時間紀錄，證實楊恩是在獵殺了美洲獅的數小時之後，才到管理廳申請打獵執照。
調查人員進一步搜查楊恩手機通話紀錄後發現，楊恩在申請打獵執照之前，就傳簡訊給友人炫耀說，成功打死1頭美洲獅。
楊恩被以非法打獵重罪罪名移送法辦，如果被判有罪，將面臨坐牢以及10年禁止打獵的下場。楊恩22日下午出庭應訊時，向法院辯稱無罪。1051224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。