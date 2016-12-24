隱身的照顧者 偏鄉老人的依靠

照顧服務員總是隱身在醫療機構、社區、或是服務個案的家中，他們的辛苦非一般人能體會。尤其在花蓮偏鄉，居家照顧服務員每天須趕赴不同的案主家中，颳風下雨，騎著機車跑40、50公里路程，幫行動不便的長者翻個身、洗個澡。中央社記者李先鳳攝 105年12月24日

照顧服務員總是隱身在醫療機構、社區、或是服務個案的家中，他們的辛苦非一般人能體會。尤其在花蓮偏鄉，居家照顧服務員每天須趕赴不同的案主家中，颳風下雨，騎著機車跑40、50公里路程，幫行動不便的長者翻個身、洗個澡。中央社記者李先鳳攝 105年12月24日

照顧服務員總是隱身在醫療機構、社區、或是服務個案的家中，他們的辛苦非一般人能體會。尤其在花蓮偏鄉，居家照顧服務員每天須趕赴不同的案主家中，颳風下雨，騎著機車跑40、50公里路程，幫行動不便的長者翻個身、洗個澡。中央社記者李先鳳攝 105年12月24日

「媽媽說，妳都沒有餵我吃飯，就去餵別人吃飯了！」擔任照顧服務員的林阿美說，剛開始家人排斥這份工作，經過不斷溝通才願意傾聽，最後支持鼓勵，這是能持續做下去的動力。

照顧服務員總是隱身在醫療機構、社區、或是服務個案的家中，他們的辛苦非一般人能體會。尤其在花蓮偏鄉，居家照顧服務員每天須趕赴不同的案主家中，颳風下雨，騎著機車跑40、50公里路程，幫行動不便的長者翻個身、洗個澡。

家住光復鄉部落的林阿美說，擔任居家照顧服務員已6年，剛開始接觸這份工作時遇到挫折，也自問「為什麼要做這行？」經常一踏入個案家裡房中，屎尿的味道讓人退避三舍。媽媽剛開始也抱怨，自己女兒沒照顧家人，跑去照顧別人。

「當時部落裡隔鄰的阿嬤生病癱瘓，看到照服員經常來看護照顧，於是決定參加訓練，可以賺錢，又能用在自己的母親身上。」林阿美現在有機會就鼓勵同為家庭主婦的友人，若在家沒事不如來做這份工作，助人又能自助。

負責鳳林地區的照服員林玉琴說，這是把屎把尿的工作，需要愛心、耐心、同理心才能做下去。碰到一些重癱病人，必須抬起他，幫他洗澡、換尿布、衣褲等，若不留意，腰很容易受傷。還好基金會有教導如何保護自己，雖然辛苦，當聽到對方一聲謝謝，或是拉著你的手、一個感激的眼神，就會有窩心的感覺，辛苦都值得了。

一粒麥子基金會居家服務組長吳夏英說，居家照顧服務員能帶給案主生活品質的改善，及減輕家屬照顧上的負擔。居家服務對許多家庭的重要，不只是從事居家服務而已，更多時候是讓這些封閉已久的家庭，透過居家照顧服務員找到與外界溝通的樞紐和通報的管道。

林阿美回憶，有一次到80多歲阿公家服務時，發現阿公躺在床上動也不動，摸他脈搏似乎沒有心跳了，趕緊打電話通知119消防局，阿公經急救後仍然過世。「看到長者一個個凋零，更珍惜與家人相處的時間。」林阿美的母親也慢慢能體會照服員的辛苦，開始傾聽、甚至給予加油鼓勵，是最大的支持動力。

在門諾醫院擔任居家照服員6年的金佳臻說，把照顧的對象當作自己的親人，多一些耐心、同理心，他們就算發脾氣、口出惡言，想到他們都是因為身體有病痛才會如此，最終都能釋懷，「覺得自己無形中得到好多，人生中許多事也順遂多了。」

門諾醫院長照部主任戴玉琴說，花東地區的老年人口密度高於其他縣市，照顧服務的需求更高，照服員的訓練與養成，需要持續的進行，才足以應付日益龐大的照顧需求。

門諾醫院10年來共有1000多人參與照服員培訓，其中有700多位領有照服員丙級專業證照，但職場的回流率卻只有兩成，而且持續流失中，對花蓮數以千計需要照服員照顧資源的家庭或個人來說，根本不夠。

戴玉琴指出，以目前照服員的平均年齡50歲來說，他們還有多少年能夠勝任，若無法吸引年輕人投入，照服員人力不足的問題將持續擴大。盼能提升薪資待遇及對照顧服務員的職涯發展有明確規劃，塑造專業形象，使年輕人願意投入服務，解決人力荒。1051224

(中央社)