以色列痛批歐巴馬 悍拒停止屯墾決議
聯合國安理會今天通過一項決議，要求以色列停止在巴勒斯坦被占領領土內屯墾。以色列為此痛批美國總統歐巴馬，並誓言不會遵守該決議。
法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發表一項聲明指出：「以色列拒絕接受這個可恥的反以決議，也不會遵守其條款。」
聲明寫道：「歐巴馬政府不只不保護以色列在聯合國對抗這個拉幫結派得出的決議，還在幕後共謀；以色列期待與總統當選人川普，以及所有在美國國會共和、民主兩黨的友人合作，消除這個荒謬決議帶來的傷害作用。」
美國過去一直是以色列的外交護盾，讓以色列能免於不利的決議。但在今天的投票，美國罕見地投了棄權票，使得聯合國得以通過自1979年以來，第一個譴責以色列屯墾政策的決議。
聯合國安理會這項決議案要求「以色列立即且完全停止在占領的巴勒斯坦領土的屯墾活動，包括東耶路撒冷」。安理會15席除美國棄權外，其餘成員全都投下贊成票。
以國在巴勒斯坦境內的屯墾區，被巴勒斯坦人視為他們未來建國後的部分國土，且長久以來被視為違反國際法。越來越多人警告，以兩國方案解決以巴衝突是多年談判的基礎，持續屯墾會快速侵蝕其可能性。
目前約43萬以色列移居者住在約旦河西岸占領區，另外還有20萬以色列人住在以國併吞的東耶路撒冷。巴勒斯坦人視東耶路撒冷為他們未來國家的首都。（譯者：中央社陳亦偉）1051224
(中央社)
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