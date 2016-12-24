吳德榮：颱風水氣加冷氣團 下週較溼冷

氣象專家吳德榮今天在洩天機教室說，中度颱風納坦對台灣無直接威脅，但外圍或殘餘水氣配合27日到台灣的鋒面及其後的冷氣團，下週台灣會較溼冷。

中央氣象局觀測，今年第26號颱風納坦昨晚增強為中度颱風，短期對台灣無影響。

吳德榮說，納坦受太平洋高壓導引，25日、26日將通過菲律賓中部，27日進入南海，28日遇東北風，強度明顯減弱而轉向西南西，對台灣無直接威脅。

不過，吳德榮說，最新歐洲中期預報中心的數值模擬顯示，納坦外圍或其殘餘水氣，28至29日可能將被輸送至台灣附近，配合27日抵達台灣的鋒面及其後的冷氣團，可能為台灣帶來較溼冷的天氣。1051224

(中央社)