陳幸妤診所開幕 民眾熱情迎陳水扁

前總統陳水扁（前右）與太太吳淑珍（前右2）24日前往台南市參加女兒陳幸妤的牙醫診所開幕，受到大批支持者歡迎。中央社記者楊思瑞攝 105年12月24日

前總統陳水扁夫婦今天前往台南市參加女兒陳幸妤的牙醫診所開幕儀式，上午8時許抵達現場時，現場湧入大批支持者，高喊加油，陳水扁和吳淑珍費了一番功夫才擠進診所內。

陳幸妤開設在台南市東區的牙醫診所今天開幕，陳水扁和吳淑珍上午與兒子陳致中一起抵達現場。由於現場門口早就擠滿聞風而來的支持者，陳水扁等人費了好大功夫，才經過人群進入診所。許多民眾高喊陳水扁加油，現場相當熱鬧。1051224

(中央社)