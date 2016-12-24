洪秀柱106年1月訪美 會僑社並募款
中國國民黨主席洪秀柱預計明年1月13日至22日訪問美國，除拜訪僑社，也要募款；待美國總統當選人川普就職後，洪秀柱會再訪美，行程尚在規劃，預計明年3月。
洪秀柱近來積極到海外宣揚理念與募款，除已訪問菲律賓、泰國、馬來西亞，也計畫分2梯次訪問美國。
國民黨政策會執行長蔡正元11月自美返台後，曾在國民黨中常會表示，美國國務院官員希望洪秀柱撥空在美國新任總統川普（Donald Trump）就職典禮後，率團赴美訪問，並保證給予高規格待遇。
洪秀柱也說，可能會分2個梯次，因為川普還沒正式就職，但僑社希望她趕快去拜訪，所以一定會去看看僑社，也要募款。
根據國民黨規劃，洪秀柱預計明年1月13日至22日訪問美國，走訪洛杉磯、舊金山、休士頓、芝加哥等地，拜會僑社並募款。1051224
(中央社)
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