NBA》林書豪10分6助攻 籃網狂輸騎士20分

林書豪(右)拿10分、6助攻，另有5失誤。(美聯社)

(10：50更新)23日才跟與勇士打完的籃網，24日馬不停蹄趕到客場遭遇衛冕軍騎士，繼續先發上陣的林書豪，打了24分46秒，10投5中，拿10分、6助攻、2籃板與1抄截，另有5失誤，籃網終場99比119遭騎士痛扁，苦吞5連敗，7勝22敗也成聯盟墊底。

籃網總教練艾金生24日讓布克輪休，改由賈斯丁漢米爾頓先發，林書豪開賽沒多久就靠切入開張，且傳2次助攻，可惜騎士打出8比0攻勢拉開，雖然隨後豪哥發揮快手功力，抄截後馬上反手勾進，卻無法挽回籃網頹勢，打完首節，籃網15比29落後。

次節才打2分06秒，艾金生就讓林書豪回到場上主控，騎士仍把領先擴大到29分之多，豪哥先靠中距離投進，隨後又傳助攻，卻沒法幫助籃網縮小差距，他在上半場結束前，又補進1次切入取分，不過雙方打完上半場，籃網仍以40比66大幅落後。

林書豪第3節用跳投命中開張，得分也來到兩位數，可是騎士仍靠洛夫、詹姆斯與厄文領軍，擴大領先到40分以上，完全不給對手留任何情面，打到此節還剩4分鐘左右，雙方就換板凳球員，垃圾時間提前上演，打完前3節，騎士98比57領先。

打到末節，雙方仍用替補球員上場，起碼籃網板凳展現不肯放棄的拚勁，尤其是班奈特、丁威格、利維特等人，表現比起騎士板凳優異，籃網得以從40分以上差距，追到只差20分左右，籃網末節拿下42分，反觀騎士只得21分，不過勝利仍由地主騎士帶走。

(中時電子報)