NBA》林書豪10分6助攻 籃網狂輸騎士20分
(10：50更新)23日才跟與勇士打完的籃網，24日馬不停蹄趕到客場遭遇衛冕軍騎士，繼續先發上陣的林書豪，打了24分46秒，10投5中，拿10分、6助攻、2籃板與1抄截，另有5失誤，籃網終場99比119遭騎士痛扁，苦吞5連敗，7勝22敗也成聯盟墊底。
籃網總教練艾金生24日讓布克輪休，改由賈斯丁漢米爾頓先發，林書豪開賽沒多久就靠切入開張，且傳2次助攻，可惜騎士打出8比0攻勢拉開，雖然隨後豪哥發揮快手功力，抄截後馬上反手勾進，卻無法挽回籃網頹勢，打完首節，籃網15比29落後。
次節才打2分06秒，艾金生就讓林書豪回到場上主控，騎士仍把領先擴大到29分之多，豪哥先靠中距離投進，隨後又傳助攻，卻沒法幫助籃網縮小差距，他在上半場結束前，又補進1次切入取分，不過雙方打完上半場，籃網仍以40比66大幅落後。
林書豪第3節用跳投命中開張，得分也來到兩位數，可是騎士仍靠洛夫、詹姆斯與厄文領軍，擴大領先到40分以上，完全不給對手留任何情面，打到此節還剩4分鐘左右，雙方就換板凳球員，垃圾時間提前上演，打完前3節，騎士98比57領先。
打到末節，雙方仍用替補球員上場，起碼籃網板凳展現不肯放棄的拚勁，尤其是班奈特、丁威格、利維特等人，表現比起騎士板凳優異，籃網得以從40分以上差距，追到只差20分左右，籃網末節拿下42分，反觀騎士只得21分，不過勝利仍由地主騎士帶走。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。