聯合國決議停止屯墾 以色列痛批歐巴馬棄權

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。(圖/美聯社)

聯合國安理會23日在美國棄權下通過決議，要求以色列停止在巴勒斯坦被占領領土內屯墾。以色列為此痛批美國總統歐巴馬，並誓言不會遵守該決議。

據中央社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發表一項聲明指出：「以色列拒絕接受這個可恥的反以決議，也不會遵守其條款。」

聲明寫道：「歐巴馬政府不只不保護以色列在聯合國對抗這個拉幫結派得出的決議，還在幕後共謀；以色列期待與總統當選人川普，以及所有在美國國會共和、民主兩黨的友人合作，消除這個荒謬決議帶來的傷害作用。」

(中時電子報)