國際傳恐攻 駐美代表處籲僑胞注意安全

土耳其及德國相繼發生恐怖攻擊，美國媒體報導，伊斯蘭國（IS）日前公布一份計畫攻擊美國教堂的名單，中華民國駐美代表處今天提醒旅美僑胞，要注意自身安全。

德國柏林與土耳其安卡拉日前相繼發生恐怖襲擊，柏林的攻擊造成平民傷亡、俄羅斯駐土耳其的大使則在一場活動中遭槍擊喪生。

全美將迎來耶誕假期前，美國網路媒體Vocativ報導，伊斯蘭國透過行動訊息傳遞的應用程式，以阿拉伯文公布了一份橫跨全美50州的教堂攻擊名單，他們聲稱，要以孤狼式攻擊，將耶誕節變成血腥恐怖電影。

駐美國代表處今天發布新聞稿，提醒僑胞、旅美國人及留學生，在耶誕節及新年假期期間，要隨時提高警覺，避免前往人潮聚集的場所，隨時與家人保持聯繫並留意周遭環境，以確保自身安全。

耶誕暨新年假期的各地交通，就像美國版的「春運」般，美國汽車協會（AAA）統計，從23日到明年1月2日間，約有1億300萬人次、平均將旅行70公里以上，而90%的旅行者將駕車出遊。預計全美各大機場也將是大排長龍的情況，空中交通同樣繁忙，民眾於假期前後的大遷移，為安全維護帶來不小壓力。

而美國國務院早在11月21日、就將歐洲列為旅遊警報（alert）區，提醒美國民眾尤其於假期期間在歐洲旅遊要注意自身安全，提防IS可能的攻擊。今天則針對約旦、埃及等地發布旅遊警告（warning），原因都是和當地可能出現伊斯蘭國或蓋達組織等激進極端分子的恐怖攻擊有關。

駐美代表處的轄區涵蓋馬里蘭、維吉尼亞、西維吉尼亞、德拉瓦州及華盛頓哥倫比亞特區，台灣僑胞及留學生等若遇上人身安全及財產受威脅等緊急狀況，可撥急難救助電話：202-669-0180求助或通報。1051224

(中央社)