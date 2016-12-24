歐巴馬簽國防授權法 續減關達那摩人數
美國總統歐巴馬今天簽署了年度國防政策法案的國防授權法，卻在一項長篇聲明裡對法案部分內容提出異議，包括一些阻止他關閉古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）監獄的政策。
路透社報導，歐巴馬於2008年競選總統期間誓言關閉這座軍事監獄，但他的努力在國會遭掌握多數的共和黨所阻。民主黨籍的歐巴馬只能把部分獄中囚犯轉到其他國家，減少關達那摩監獄內人數做為替代。
歐巴馬政府近日通知國會，在歐巴馬下個月卸任前，他們會再從關達那摩監獄內現有的59人中，轉移18人到別處。
歐巴馬於今天的聲明中說：「在我任內，我們已負責任地從關達那摩移轉了175名被關押者，我們移轉其餘關押者的舉措，會持續到我在任的最後一天。」
美國總統當選人川普將於下月20日就任，他在競選期間曾表示會繼續保留關達那摩的設施運作，還揚言「會送入一些壞蛋將其塞滿。」
由共和黨掌控的國會於本月所通過這項6187億美元國防預算案，是一個妥協版本，當中已刪除要求女性登記入伍的爭議文字。
但法案中仍保留部分歐巴馬反對、但共和黨支持的一些倡議。法案在非國防經費沒有類似增加的情況下，卻增加了軍事支出；法案也禁止關閉軍事基地，即便五角大廈最高官員已表示，基地容量供過於求。（譯者：中央社陳亦偉）1051224
(中央社)
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