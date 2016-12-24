零旅客恆春機場暫不關 擬國際包機挽救

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恆春機場已兩年多沒有旅客，民航局曾想結束營業，因地方政府積極爭取，10月行政院開過會後，交通部決定暫不關閉，並規劃開放國際包機，以2年期限讓地方政府努力挽救。

交通部政務次長王國材今天證實，恆春機場暫時不會關門，因地方政府認為應開發國際包機市場，可以給地方政府兩年時間試一試。

民航局副局長方志文說，要等行政院核定恆春機場為出入境國際機場，才會正式開放。

民航局也已研擬恆春機場國際包機通關流程，因現有安檢設備仍可使用，當有國際包機起降時，由高雄機場派海關、證照查驗、檢疫、安檢相關人員進駐。

恆春機場是台灣最小的一座機場，2004年1月啟用，只開航過台北-恆春一條航線，原本華信、復興及立榮航空都有飛航，因落山風問題，常造成班機被迫取消，復興及華信先後退出，2007年起剩立榮苦撐。

不過，立榮航空後來機隊汰換更新，ATR600型飛機比原先飛恆春的Dash型飛機載客量大，起降標準較高，因恆春機場無法達到航空公司需求，2014年9月至今，台北-恆春航線等於名存實亡，沒有一名旅客進出。

民航局統計，2004年台北－恆春航線載客數有2萬3000多人次，之後一路下滑，2006年降為1萬1000多人次，到2011年只有2448人次，約開航第1年的1/10，2014年9月起，航班數及載客人數全掛零。

因恆春機場效益太低，即使沒有旅客，仍要編列機場人事、設備維護預算，加上折舊，每年虧損約6000萬元。

民航局曾規劃將機場移撥給軍方，結束民航業務，但地方政府反對，自行請學者研究恆春機場發展規劃可行性，並積極爭取讓恆春機場飛國際包機或商務專機。1051224

(中央社)