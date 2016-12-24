星戰莉亞公主搭機心臟病發 情況已穩定
好萊塢女星嘉莉費雪（Carrie Fisher），今天驚傳搭機時嚴重心臟病發作，急救人員與目擊者說，她當時的情況是在與死神搏鬥。她的哥哥表示，嘉莉費雪送醫後已脫離險境。
法新社與路透社報導，這位60歲女星以「星際大戰」（Star Wars）中莉亞公主（Princess Leia）一角聞名，正在巡迴宣傳新回憶錄。她是在從倫敦飛往洛杉磯時心跳停止，機上急救人員為她施以心肺復甦術。
根據名人新聞網站TMZ，該架班機在嘉莉費雪昏厥15分鐘後，降落在洛杉磯國際機場（LAX），她被緊急送往鄰近醫院。
根據「今日美國報」（USA Today），嘉莉費雪的哥哥陶德（Todd Fisher）告訴美聯社，嘉莉費雪已「脫離險境」，在洛杉磯1間醫院接受治療後，今天下午情況趨於穩定。但陶德說，他無法提供任何事發細節。
身兼演員的知名YouTube帳戶經營者安娜阿卡娜（Anna Akana）表示，她與嘉莉費雪搭乘同班機，她在推特（Twitter）上發表數則推文，描述這起空中驚險事件，並表達她的「震驚與悲傷」。
她說：「不知道其他人發作的過程如何，但嘉莉費雪在飛回家的班機上呼吸停止。希望她會沒事。」（譯者：中央社廖禹揚）1051224
(中央社)
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