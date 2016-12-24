美司法部揭發巴西企業行賄政客
巴西建設公司Odebrecht與石化公司Braskem和巴西、美國與瑞士簽署的從寬處理協定內容詳述，工黨籍前總統魯拉與羅賽芙任內，巴西高層如何參與貪腐機制。
兩家公司同意支付35億美元罰金，揭發在這3個國家從事的不法行為。而出現在美國文件中的諸多事實，與巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案已經調查的事件有所雷同。
美國司法訴訟披露2002至2014年間，Braskem行賄換取利益的細節，包括免稅的形式，與巴西石油公司簽訂合約，透過對公司利潤產生直接影響的法案，以及主要涉案人的行動。
美國當局未公布被調查的人名，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）和羅賽芙（Dilma Rousseff）政府及有關企業涉案高層人物，都以號碼為代稱。
美國調查員指出，Odebrecht的「賄賂部門」透過海外公司交付政黨和政客賄款；另一種形式則是透過美元炒作手挪用金錢，某些付款甚至使用一整箱的現金直接交給涉案人。
美國當局指出，Odebrecht甚至收購加勒比海稽徵天堂安地卡及巴布達1家銀行，行賄政客而不引起懷疑。
這家銀行是奧地利某金融機構的附屬公司，幫助起草假合約，作為建設公司「賄賂部門」的匯款證明。
巴西石油公司貪瀆案1名轉為汙點證人的涉案人證詞也指出，Odebrecht起初要求他在加勒比海安地卡海外銀行（Antigua Overseas Bank）開設多個帳號，活動金額上看10億美元。
2010年銀行關閉後，建設公司收購另1家銀行MeinlBank Antigua約67%的股份，在接下來的6年，活動額近16億美元，大部分是非法金額。
汙點證人並列出數十筆支付海外公司的款項，其中多筆由負責魯拉和羅賽芙競選總統的工黨形象廣告宣傳師桑塔納（Joao Santana）操作；光是1筆支付羅賽芙的競選經費就達1600萬美元。1051224
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範