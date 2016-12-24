美司法部揭發巴西企業行賄政客

我要評比

巴西建設公司Odebrecht與石化公司Braskem和巴西、美國與瑞士簽署的從寬處理協定內容詳述，工黨籍前總統魯拉與羅賽芙任內，巴西高層如何參與貪腐機制。

兩家公司同意支付35億美元罰金，揭發在這3個國家從事的不法行為。而出現在美國文件中的諸多事實，與巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案已經調查的事件有所雷同。

美國司法訴訟披露2002至2014年間，Braskem行賄換取利益的細節，包括免稅的形式，與巴西石油公司簽訂合約，透過對公司利潤產生直接影響的法案，以及主要涉案人的行動。

美國當局未公布被調查的人名，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）和羅賽芙（Dilma Rousseff）政府及有關企業涉案高層人物，都以號碼為代稱。

美國調查員指出，Odebrecht的「賄賂部門」透過海外公司交付政黨和政客賄款；另一種形式則是透過美元炒作手挪用金錢，某些付款甚至使用一整箱的現金直接交給涉案人。

美國當局指出，Odebrecht甚至收購加勒比海稽徵天堂安地卡及巴布達1家銀行，行賄政客而不引起懷疑。

這家銀行是奧地利某金融機構的附屬公司，幫助起草假合約，作為建設公司「賄賂部門」的匯款證明。

巴西石油公司貪瀆案1名轉為汙點證人的涉案人證詞也指出，Odebrecht起初要求他在加勒比海安地卡海外銀行（Antigua Overseas Bank）開設多個帳號，活動金額上看10億美元。

2010年銀行關閉後，建設公司收購另1家銀行MeinlBank Antigua約67%的股份，在接下來的6年，活動額近16億美元，大部分是非法金額。

汙點證人並列出數十筆支付海外公司的款項，其中多筆由負責魯拉和羅賽芙競選總統的工黨形象廣告宣傳師桑塔納（Joao Santana）操作；光是1筆支付羅賽芙的競選經費就達1600萬美元。1051224

(中央社)